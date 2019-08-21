شكرا لقرائتكم الاتحاد العربي يخطر الجبلاية بموعد انتخاب بديل تركي آل الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة.
وأكد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن هناك وفد من الجبلاية سيتوجه للسعودية انتخابات علي منصب رئيس الاتحاد العربي يوم 18 سبتمبر القادم .
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