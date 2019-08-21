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الاتحاد العربي يخطر الجبلاية بموعد انتخاب بديل تركي آل الشيخ...

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جدة - عمرو شويل استقبل الاتحاد المصرى  لكرة القدم خطابا من الاتحاد العربي للعبة يخطره بالمشاركة في انتخاب رئيس جديد للاتحاد العربي لكرة القدم يوم 18 سبتمبر المقبل  بالسعودية  خلفا لتركى أل الشيخ الذى تقدم باستقالته .

 

أعلن رئيس هيئة الترفيه في تركي آل الشيخ عن استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة.

 

وأكد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أن هناك وفد من الجبلاية سيتوجه للسعودية انتخابات علي منصب رئيس الاتحاد العربي يوم 18 سبتمبر القادم .

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