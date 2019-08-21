شكرا لقرائتكم الأندية تحدد 21 سبتمبر لعقد عمومية طارئة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هيرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد أن اتحاد الكرة يعمل على تسويف طلبات الجمعية العمومية الطارئة بعد قرار رفض الخطابات المرسلة. اضاف هيرماس رضوان أن نكسة المنتخب فى امم افريقيا تتحمله الاندية التى شاركت فى صنع القرار وبالتالى علينا أن نتحمل المسئولية لتعديل لائحة النظام الأساسى. تابع هيرماس رضوان لمصلحة من يتم تحاهل العمومية غير العادية. Advertisements وقال هيرماس أن اجتماع عمومية اتحاد الكرة ستنعقد رغم قرار اتحاد الكرة وتم تحديد 21 سبتمبر المقبل موعدا لانعقادها فى اقرب وقت. على أن يتم وضع الكشوف الخاصة بتلجمعية قبل بأسبوع.

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