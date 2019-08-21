شكرا لقرائتكم فضية وبرونزية جديدة لمصر فى التجديف بدورة الألعاب الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصد أحمد خالد لاعب مصر في التجديف، بالميدالية الفضية والمركز الثاني للرجال، في سباق 1000 متر فردي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.
وتوجت مريم عبد اللطيف لاعبة منتخب التجديف بالميدالية البرونزية والمركز الثالث للسيدات في نفس السباق، ليرتفع رصيد التجديف إلى 4 ميداليات مقسمة إلى 3 فضيات و برونزية .
تأتى البرونزية والفضية بعد الفضيتان اللاتى تم تحقيقها عن طريق دارين حجازى و عبد الخالق البنا .
يقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبدالحليم بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز ويرأس بعثة مصر للتجديف محمد ثابت عبدالله
وأقيمت منافسات التجديف بالدورة الإفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المستضيفة للدورة الإفريقية.
وتحتل مصر صدارة دورة الألعاب الإفريقية منذ اليوم الأول بعدد كبير من الميداليات الذهبية، حيث وصل عدد الميداليات حتى الان الى 14 ميدالية، 5 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات .
كانت هذه تفاصيل خبر فضية وبرونزية جديدة لمصر فى التجديف بدورة الألعاب الأفريقية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.