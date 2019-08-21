شكرا لقرائتكم الرجاء المطروحي يرسل قائمته الأولى استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل نادي الرجاء المطروحي بقيادة مدير الفني هاني العقبي قائمة الفريق الأولى استعدادًا للموسم الجديد والذي يشارك في دوري الدرجة الثانية. Advertisements وضمت القائمة الأولى ١٥ لاعبًا وهم :- عمرو شعبان - محمد إسماعيل - علي العربي - سعيد أحمد - فتوح المتولي - أمير صابر - أحمد إسماعيل - إبراهيم جمال - حمادة الغنام - بلال جمال - عزت جمال - هشام نيمار - إسلام عبد الراضي - محمد حمبوزو - محمود عبد العاطي. ويسعى الجهاز الفنى للرجاء بقيادة هانى العقبى إلى تكوين فريق قوى يستطيع من خلاله الصمود والمنافسة مع عدد من الفرق أصحاب التاريخ الكبير مثل غزل المحلة وبلدية المحلة والأوليمبى وفاركو وأبوقير للأسمدة ودمنهور .

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