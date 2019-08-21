الانتاج الحربي يبحث عن ديفندر من شمال أفريقيا لتدعيم الفريق...

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جدة - عمرو شويل تسعى لجنة التعاقدات بالانتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وعضوية خالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى، للتعاقد مع "ديفندر" مميز من شمال أفريقيا لتدعيم خط وسط الفريق قبل غلق باب القيد المحلى ويمتلك الإنتاج الحربى فى قائمته أربعة لاعبين أجانب هم مامادو أنياس مهاجم موريتانيا والغانى وهاب أنان والغينى موسى دياورا والايفوارى محمد فييرا ، ويحق له التعاقد مع لاعب أخر مثلما تنص لائحة القيد فى إتحاد الكرة بالموسم الجديد. Advertisements ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير . وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق

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