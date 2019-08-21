شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يلتقى دبا الحصن بدلا من الزيد الإماراتي ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس على إقامة مباراة ودية مع نظيره دبا الحصن الاماراتى على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى 7 سبتمبر المقبل، فى إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد وتراجع الطلائع عن مواجهة الزيد الاماراتى فى نفس الموعد لتداخل المواعيد وارتباط الفريق الاماراتى بودية أخرى فى نفس الموعد ليتم استبدال الزيد الاماراتى بفريق دبا الحصن الاماراتى . Advertisements وتعاقد طلائع الجيش مع 9 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وإستعارة أحمد علاء من الاهلى فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يلتقى دبا الحصن بدلا من الزيد الإماراتي ودياً... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.