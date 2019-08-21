شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حيلة الأهلى للتغلب على أزمة تحديد عدد المعارين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 حيلة الأهلى للتغلب على أزمة تحديد عدد اللاعبين المعارين فى الوقت لم يقيد النادي عدد كبير من النجوم، بعد اقتصار القوائم عى 30 لاعب لكل نادي فى الموسم المقبل.

وأكد مسئولو الأهلى أن هناك عدد من اللاعبين الذين تم الإعلان عن رحيلهم لم يخرجوا على سبيل الإعارة، ولكن رحيلهم جاء بطريقة العقود الثلاثية وبالتالي لم يحتسبوا من اللاعبين المعارين.

وكشف مسئولو الأهلى أن فوزي الحناوي رحل لسموحة بطريقة العقود الثلاثية، وكذلك الثنائي هشام شعبان ومصطفي عزت، وبالتالي لازال الأهلى حق إعارة 4 لاعبين قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.