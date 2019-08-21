شكرا لقرائتكم نائب رئيس اللجنة الخماسية يتسلم اللوائح الخاصة بالنظام الأساسي ولائحة المسابقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتواجد جمال محمد علي في اتحاد الكرة اليوم عقب توليه منصب نائب رئاسة اللجنة الخماسية التي يقودها عمرو الجنايني .
وقال جمال محمد علي لـ"الخليج 365"، أنه سيراجع اللوائح الخاصة بالاتحاد تمهيدا لعرضها علي اللجنة في الاجتماع المقرر له الأحد أو الاثنين من الاسبوع المقبل .
واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، والدكتور جمال محمد على نائبا، وعضوية محمد فضل، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.
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