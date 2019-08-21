شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: نجهز مفاجأة لجماهير الإسماعيلي قبل مباراة أهلي بني غازي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الاسماعيلى أن هناك مفاجأة يتم تجهيزها فى الوقت الحالى لجمهور الدراويش، رافضاً الكشف عن تفاصيلها فى الوقت الحالى. قال سعفان الصغير فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" : " نجهز مفاجأة لجمهور الاسماعيلى الذى يشعر بالغصة من نتائج الفريق الموسم الماضى ومعه كل الحق ". أوضح : " ادارة التعاقدات بصدد ضم لاعبان آخران قبل مواجهة أهلى بنى غازى الليبى من خارج الأهلى والزمالك ولكنهما مميزان للغاية لتدعيم صفوف الدراويش بأكثر من لاعب فى كل مركز لضمان تقديم موسم مميز يعيد رونق الاسماعيلى " استطرد : " تأثرنا كثيراً بغياب جمهور الاسماعيلى عن الفريق ولا ألقى اللوم على الجماهير فهذا حقهم ولكن نحتاج وجودهم فى الموسم الجديد ". Advertisements أردف مدرب حراس الاسماعيلى : " قرار المشاركة فى 4 بطولات الموسم الماضى كان مضراً لفريق الاسماعيلى لانه كفريق يختلف عن بخبرات لاعبيه وامكانياته عن الاهلى والزمالك فلم نستطع لعب كل مباراة كل 4 أيام" وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد . ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز . ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعفان الصغير: نجهز مفاجأة لجماهير الإسماعيلي قبل مباراة أهلي بني غازي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.