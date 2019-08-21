شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينفرد بنشر خطاب اتحاد الكرة للأندية لتحديد شروط عقد العمومية الطارئة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على نسخة من الخطاب الذى أرسله اتحاد الكرة، لأندية الجمعية العمومية ردا على طلبها بعقد اجتماع طارئ لتعديل لائحة النظام الأساسى قبل الانتخابات المقبلة، لاسيما بعد وصول أكثر من 75 طلبا من الأندية للجبلاية.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الجمعية العمومية للجبلاية يطلب فيها تعديل الطلبات المرسلة من جانبها من أجل الدعوة لإقامة جمعية عمومية طارئة.

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اتحاد الكرة

وأرجع اتحاد الكرة خلال الخطابات سبب ضرورة تعديل الطلبات إلى عدم قانونية الطلبات المرسلة من الأندية لإقامة الجمعية، حيث يُشترط أن تتضمن الطلبات سبب الجمعية العمومية وهو تعديل بعض بنود اللائحة مع ذكر هذه البنود، ووجود اتفاق من الأندية على هذا التعديل قبل أن يتم إرساله للفيفا لاعتماده.

يذكر أن عددا من أعضاء الجمعية العمومية سيجتمعون الأن بنادى الإعلاميين بمدينة 6 أكتوبر لمناقشة تطورات الدعوة لجمعية عمومية طارئة.