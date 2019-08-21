شكرا لقرائتكم محمود صالح :البرامج التدريبية سبب كثرة إصابات لاعبي الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود صالح نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق أن البرامج التدريبية هى السبب فى كثرة الاصابات التى ضربت صفوف الفريق الأحمر فى الموسم الماضى

وقال محمود صالح فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" : " البرامج التدريبية هى سبب كثرة الاصابات التى ضربت صفوف الاهلى فى الموسم الماضى ، كنت قريباً من الفريق وأشاهد تدريباته بصفة يومية ولاحظت ذلك " .

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وعن سر تراجع أداء حسين الشحات مع الاهلى مقارنة بالعين الاماراتى علق محمود صالح : " مازال الامل موجود لعودة حسين الشحات للتألق ، أحياناً قيمة الصفقة تضع اللاعب تحت ضغوط طائلة وقد تدفعه للاعتزال فى بعض الاوقات ، كما أن هناك فارق كبير بين العين الاماراتى والاهلى من حيث الشعبية والضغوط لصالح بطل مصر بكل تأكيد"

وعن عدم تفوق الجيل الحالى للأهلى مقارنة بالاجيال الاخرى قال محمود صالح : " ارتباط اللاعبين ببعضهم البعض فى هذا الجيل قليل للغاية وهو عامل مهم لزيادة الترابط بين اللاعبين بالاضافة لايوجد لاعبين أصحاب شخصيات قيادية فى الجيل الحالى بالقلعة الحمراء "

وقررت لجنة التخطيط بالأهلي بعد التشاور مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إقالة لاسارتي ومعاونيه الأجانب من تدريب المارد الأحمر بعد الخسارة من بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وتكليف محمد يوسف بالقيادة الفنية لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.