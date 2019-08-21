شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: بهاء مجدي وأحمد حمودي ليسوا من أولويات الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعفان الصغير مدرب حراس النادى الإسماعيلى ، أن بهاء مجدى الظهير الايسر للزمالك بعيد عن القلعة الصفراء وقريبا من الانضمام للمصرى البورسعيدى .

وقال سعفان الصغير فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن بهاء مجدى أقرب للمصرى من الإسماعيلي ولانحتاج وجوده معنا فيوجد لدينا بدائل كثيرة فى مركزه.

وعلق سعفان الصغيرعن اقتراب أحمد حمودى لاعب الأهلى من الانضمام للاسماعيلى، قائلا: " حمودى خارج حسابات الاسماعيلى ولانية لضمه.. ونقترب من التعاقد مع لاعبان ليسوا من الاهلى أو الزمالك "

وقال سعفان الصغير: " أتمنى أن ينضم أحمد مدبولى لصفوف منتخب مصر من خلال تألقه مع الدراويش ، وأرى أن حمدى زكى انسجم سريعاً مع الفريق الأصفر"

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وعن أداء باهر المحمدى مع الاسماعيلى علق سعفان الصغير : " باهر محبوب للغاية فى الاسماعيلية فهو أحد أهم وأوفى أبناء النادى وقائد الفريق ويعشق الدراويش كثيراً ولن يغادر القلعة الصفراء هذا الموسم قد يخرج للاحتراف فى الاوربى الموسم المقبل"

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز .

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل