شكرا لقرائتكم الأندية تجمع توقيعات لضغود أوائل القسم الرابع للثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام عدد من الأندية بجمع توقيعات للمطالبة بتأهل أوائل مجموعات القسم الرابع مباشرة لدورى القسم الثالث بدون خوض دورات تاهيلية. يستضيف نادى الإعلاميين، اجتماعا وديا للأندية لمناقشة بعض الأمور الخاصة باتحاد الكرة وتنظيم مسابقات الدورى بمختلف أقسامه. تواجد عدد من أندية القسم الثانى والثالث وصل عددعم حتى الآن إلى أكثر من 20 ناديا.

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