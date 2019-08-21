شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية للجبلاية تجتمع مع مسئولى وزارة الرياضة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجتمع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، مع مسئولى وزارة الرياضة بمقر الوزارة السبت المقبل، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة. عمرو الجنايني Advertisements واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية، التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، والدكتور جمال محمد على نائبا، وعضوية محمد فضل، وسحر عبد الحق، وأحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.

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