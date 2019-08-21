مصدر بالأهلي: لن نتعاقد مع أي مدرب سابق لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر في لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أنه لا نية لدى إدارة ناديه للتعاقد مع مدير فني سبق وأن تواجد في نفس المهمة من قبل.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن ما يتردد عن عودة أي مدرب سبق وأن درب الفريق من قبل لا أساس له من الصحة.

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وقال المصدر: "لا نية لدينا للتعاقد مع أي مدير فني كان متواجدًا مع الفريق من قبل، لا أساس من الصحة للأنباء التي تتداول حول الأمر".

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد أكدت إمكانية تعاقد الأهلي مع مدير فني سبق له تولي المهمة من قبل، مثل خوان جاريدو أو بارتيس كارتيرون.

الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد أعلن عن إقالة مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق، بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز.