ميتشو: هناك من حاول تدميري كمدرب وإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

وجه الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك لشخص مجهول من خلال تغريدة على مواقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكتب ميتشو عبر حسابه على تويتر : "نهاية أسبوع صعب من التهديد لمحاولة تدميري كإنسان وكمدرب مجتهد يخدم أورلاندو والكرة الجنوب إفريقية من كل قلبه وبإخلاص وبدون نوم، المياه عادت من جديد إلى مجاريها."

وأضاف: "إلى التدريبات لخدمة الزمالك والكر المصرية."

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وكانت الأيام الماضية قد شهدت تصريحات نشرتها الصحف الجنوب إفريقيا على لسان المدرب الصربي قبل أن يخرج المدرب وينفي هذه التصريحات.

كما زعمت بعض الصحف أن خروجه من جنوب إفريقيا كان بسبب قضية تحرش في جنوب إفريقيا وهو نفاه المدرب من خلال تصريحات سابقة لـ"يلا كورة" إنه يتعرض لحرب.

وكان الزمالك قد أعلن عن تعيين المدرب صاحب الـ49 عامًا مديرًا فنيًا للفريق لمدة عام واحد فقط.