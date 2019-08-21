اللجنة الخماسية.. من هم أعضاء اتحاد الكرة الجدد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة شئون اتحاد الكرة المصري للجنة خماسية مكونة من عمرو الجنايني رئيسًا، جمال محمد علي نائبًا للرئيس، وعضوية الثلاثي سحر عبد الحق، محمد فضل وأحمد عبد الله.

وكان هاني أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرة السابق قد تقدموا باستقالتهم من العمل بالجبلاية عقب خروج المنتخب المصري من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية في دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

وأوضح الفيفا في بيانه، أن اللجنة ستكون لإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة، على أن يتم معاملتها بصفتها منتخبة بمعنى أنه لا يحث لأيًا من أعضائها الترشح للانتخابات المقبلة.

الخليج 365 يستعرض أبرز المعلومات عن اللجنة الخماسية الجديدة للجبلاية:

عمرو الجنايني

عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية تقلد العديد من المناصب المرموقة رفيعة المستوى أبرزها رئيس مجلس إدارة شركتي فالكون، وسى آى أست مانجمنت.

سبق للجنايني شغل منصب عضو مجلس إدارة بنادى الزمالك، خلال الفترة من 2006 إلى 2013، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة ما يجعله من اصحاب الخبرة في مجال العمل الرياضي.

الجنايني خرج في تصريحات عقب بيان الفيفا عبر شاشة النيل للرياضة أكد خلالها أنه يعد بتطبيق مبدًا العدل والمساواة بين الأندية المتنافسة في البطولات المحلية، إلى جانب تطبيق القانون واللوائح على الجميع على حد سواء".

جمال محمد علي

نائبًا للرئيس (عمرو الجنايني)، وأستاذ بكلية التريبة الرياضية، سبق له تولي القيادة الفنية لمنتخب الناشئين، كما تولى المسئولية الفنية لبعض الأندية أبرزها أسمنت السويس وبترول أسيوط.

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محمد فضل

لاعب الأهلي الأسبق ومدير بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر 2019.

فضل سبق له العمل في الأهلي كمدير للجنة التعاقدات وأبرم العديد من الصفقات للفريق الأحمر قبل تقديم استقالته بسبب بعض الخلافات مع مجلس إدارة القلعة الحمراء.

سحر عبد الحق

أول امرأة ترأست نادياً فى تاريخ مصر، حيث ترأست إدارة نادي النصر.

عبد الحق طبيبة تحاليل حاصلة على درجة الماجستير، ودبلومة الميكروبيولوجي.

في يونيو 2018 تولت عبد الحق رئاسة منطقة القاهرة للتايكوندو، بعد اختيارها من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عمرو سليم.

أحمد عبد الله

لاعب الزمالك منتخب مصر السابق.