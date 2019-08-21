الإسماعيلي يرد.. هل يتعاقد مع أحمد حمودي من الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف: أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أن فريقه لا ينوي التعاقد مع أحمد حمودي جناح الأهلي خلال الفترة الحالية للانتقالات. وأشار الصغير في تصريحات عبر قناة تايم سبورت، إلى أن الإسماعيلي سيقوم بالتعاقد مع لاعبيّن اثنين خلال الأيام القادمة. Advertisements وقال مدري حراس الإسماعيلي: "أحمد حمودي خارج حسابات النادي الإسماعيلي، لم نتحدث عن إمكانية التعاقد معه نهائيًا". واختتم: "سنتعاقد مع لاعبين اثنين فقط خلال الفترة المقبلة، وكلاهما من خارج الأهلي والزمالك". الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية مصرية كانت قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن إمكانية انتقال حمودي إلى صفوف الإسماعيلي.

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