محمد صلاح يكشف رسالة كلوب إلى لاعبي ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف المصري محمد صلاح لاعب ليفربوب الإنجليزي رسالة مدربه الألماني يورجن كلوب للاعبي الريدز في الموسم الجديد.

وخلال تصريحات لشبكة سي ان ان الأمريكية قال صلاح نقلًا عن كلوب: "استمروا في العمل بجد، وإذا كنتم ترغبون في الفوز ببطولة أخرى فعليكم بذل قصارى جهدكم".

وأضاف: "علينا العمل بجد أكثر مما قدمناه الموسم الماضي، علينا ان نتحلى بالتواضع ، لقد انتهى دوري أبطال أوروبا، انسوا وقاتلوا من أجل الفوز بالبطولات الجديدة مرة أخرى هذا الموسم".

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كلوب قال في تصريحات مسبقة أنه منع اللاعبين من لمس لافتة "هنا آنفليد" الشهيرة قبل تحقيق أي بطولة للنادي، واعترف صلاح بأن لاعبي الريدز كانوا مدركين لحجم الضغوطات.

وواصل صلاح: "إذا كنت تلعب في نادي مثل ليفربول ، فهناك دائمًا توقعات كبيرة ، يجب أن تفوز بشيء ما".

وأكمل: "هناك دائمًا توقعات في كرة القدم، لذا ، حتى لو لم يكن ذلك من اللاعبين أنفسهم، فمن الناس لأنهم يريدون رؤية النادي يفوز بالبطولات".

ليفربول استهل مشواره هذا الموسم محليًا بالفوز على نورويتش سيتي (4-1) وساوثهامبتون (2-1) بالدوري الإنجليزي، وأوروبيًا لتحقيق بطولة السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4.