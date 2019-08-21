الفيفا يختار حكمًا مصريًا لإدارة كأس العالم للناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف: اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكم المصري أمين عمر للتواجد بين الحكام الذين سيديرون مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 عام. ووفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، فإن الفيفا قرر اختيار عمر ليكون الحكم المصري الوحيد في البطولة. وتقام مباريات كأس العالم للناشئين في البرازيل خلال الفترة من 26 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر المقبلين. ولم يتواجد أمين عمر من قبل في إدارة مباريات أي بطولة عالمية من قبل، ليصبح مونديال الناشئين هو أول محطاته التحكيمية بالبطولات التابعة للفيفا.

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