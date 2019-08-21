تقرير .. ميتشو يستعين بـ"ميكي ماوس" لمحاربة المنتقدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

بدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" مهام عمله كمدير فني للزمالك، ويبقى المدرب واحدًا من الشخصيات المثيرة للجدل.

ومن خلال هذا التقرير سنرصد كيف يتعامل المدرب الصربي مع المنتقدين وذلك من خلال فترة تواجده في منصب المدير الفني للمنتخب الأوغندي.

وأثناء تواجده لقيادة المنتخب الأوغندي شن ميتشو هجومًا على "ميكي ماوس" الأمر الذي أثار حالة من الاستغراب قبل يواصل شن المزيد من الهجوم على الشخصية الكرتونية مع مختلف الأحداث.

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آلان دارين الصحفي الأوغندي قال لـ"الخليج 365": "في وقتٍ ما قرر ميتشو عدم توجيه الدعوة للاعب يُدعى هاميس كيزا، وشن أحد الصحفيين المقربين من اللاعب هجومًا كبيرًا على المدرب ميتشو بعد استبعاد كيزا."

وأكمل دارين: "منذ ذلك الوقت وبدأ ميتشو يرد على المنتقدين بهذه الطريقة."

وقال الصحفي أندريو موانجيوها : "ميتشو لجأ إلى استخدام مصطلح ميكي ماوس لمحاربة منتقديه على مواقع التواصل الاجتماعي."

وتجدر الإشارة إلى أن ميتشو لديه خبرة كبيرة في القارة السمراء كمدرب حيث قاد عدد من الفرق مثل الهلال السوداني وأورلاندو بيراتس وعدد من المنتخبات مثل أوغندا ورواندا.