نيمار يستخدم يوفنتوس للضغط على ريال مدريد وبرشلونة

أشارت تقارير فرنسية إلى أن محيط مهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا أطلق خلال الآونة الأخيرة شائعات بشأن إمكانية انضمام اللاعب ليوفنتوس الإيطالي، كوسيلة ضغط في المفاوضات مع أندية أخرى مثل برشلونة وريال مدريد.

وذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية الأربعاء أنه في الوقت الذي أكد فيه محيط نيمار الثلاثاء وجود مباحثات مع إدارة اليوفي، وهي شائعة أطلقت من البرازيل، أشار النادي الإيطالي إلى أن الاهتمام يأتي من جانب اللاعب نفسه، ما اعتبرته الصحيفة مناورة من جانب ممثلي نجم السيلساو للضغط على أندية أخرى.

وعلى أي حال، أقرت (ليكيب) بأن هناك مباحثات قد تمت بالفعل بين المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، ونظيره في البيانكونيري، فابيو باراتيتشي، بهدف التعاقد مع مهاجم اليوفي، الأرجنتني باولو ديبالا.

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وأضافت الصحيفة أن الحوار تضمن ذكر قضية نيمار، إلا أن موقف الطرفين في هذا الصدد بعيد تماماً، نظراً لأن يوفنتوس سيضطر لبيع عدد من لاعبيه من أجل تحمل السعر المطلوب نظير المهاجم البرازيلي من بي إس جي الذي سيحتاج المال لتعزيز صفوفه حال رحل نجم الفريق.

وتعد هذه هي نفس المعضلة التي تؤثر على مفاوضات نادي العاصمة الفرنسية مع برشلونة الذي يقترح استعارة نيمار مع خيار للشراء، لكن باريس سان جيرمان الذي دفع قبل عامين 222 مليون يورو للبرسا مقابل الحصول على خدمات نفس اللاعب، استبعد هذا الخيار منذ البداية، وفقاً لصحيفة (لوباريزيان).

ولا تزال الأولوية بالنسبة لنيمار هي العودة لقلعة الكامب نو، على الرغم من أن وكيل أعماله بيني زاهافي يواصل العمل على إبرام صفقة محتملة لانتقاله إلى ريال مدريد، وخلال الأسابيع الأخيرة لم تنقطع المفاوضات مع المسؤولين بالنادي الملكي، وفقاً لما أكدته (ليكيب).