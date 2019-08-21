الخطيب يصدر فرمان جديد بشأن رحيل وليد أزارو

أصدر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة الكرة، فرمانا جديدا بشأن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث أمر بتسويقه في أحد الأندية الخليجية أو الأوروبية.
وكلف الخطيب لجنة التعاقدات والتسويق بالنادي، بالبحث عن عرض للاعب وذلك من أجل بيعه والاستفاده منه ماديا من أجل التعاقد مع بديل من ناحية وإنعاش خزينة النادي من ناحية أخرى.
وأكد الخطيب للجنة الكرة أن بيع أزارو لن يكون بأقل من 5 ملايين دولار سواء في الخليج أو في أوروبا، مشددا على سرعة إنهاء ذلك الملف.
ويرغب الخطيب في بيع أزارو بيناير المقبل والتعاقد مع بديل أجنبي قوي، بعد تراجع مستوى المهاجم المغربي بشكل ملحوظ واستياء الجماهير من مشاركته بسبب إهدار الفرص.
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