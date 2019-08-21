أزمة جديدة في الأهلي بسبب معلول وحسين السيد

ظهرت بوادر أزمة جديدة داخل أروقة القلعة الحمراء في الساعات القليلة الماضية والتي أفتعلها حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، جلسة مع حسين السيد، من أجل الاتفاق على إعارته إلى أحد الأندية المحلية لمدة موسم على أن يعود من جديد للقلعة الحمراء وذلك بسبب امتلاء لاعبي الفريق، الأمر الذي رفضه اللاعب نهائيا.

وتكمن الأزمة في رغبة حسين السيد في الإعارة بالخليج الأمر الذي بات صعبا، أو البيع نهائيا داخل مصر حيث يمتلك اللاعب عروض كثيرة أبرزها المقاولون والإسماعيلي وسموحة.

ويرفض الأهلي بيع اللاعب نهائيا تحسبا لرحيل نجم الفريق التونسي علي معلول في نهاية الموسم حيث حصل الأخير على وعد بالرحيل من الخطيب، رئيس النادي.

ويحاول عبدالحفيظ التوصل إلى حل وسط مع اللاعب خلال الساعات المقبلة وذلك من أجل غلق ذلك الملف.