أنتقد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أسعار سوق الانتقالات التي يراها من وجهة نظره مبالغ بها، وأن هناك لاعبين تدفع لهم أرقام مبالغ فيها.
كما تحدث رونالدو حول رحيله عن صفوف ريال مدريد الإسباني الصيف قبل الماضي، بعدما لعب ضمن صفوفه لتسع سنوات،مؤكدًا أن رحيله عن الفريق الملكي كان صعبًا.
وأضاف رونالدو في تصريحاته لقناة "TVI" البرتغالية: "لست موافقًا لما يحدث في سوق الانتقالات من مبالغ ضخمة تصرف للتعاقد مع اللاعبين، يمكن لأي لاعب يكون قيمته100 مليون، لكن هذا العالم الذي نعيش فيه وعلينا إحترامه".
وأشار: " رحيلي من ريال مدريد إلى يوفنتوس؟ كان من الصعب عليه الرحيل عن صفوف الميرينجي، وأنه كان أمرًا صعبًا، بعد أمضى 9 سنوات يلعب فيه، كانت 60% من مسيرتي معهم، لكنني واجهت تحديًا مخلتفًا وأنا سعيد لوجودي هنا مع اليوفي، كنت أرغب بخوض تحد جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو: أسعار سوق الانتقالات أصبحت مبالغ فيها..ورحيلي عن مدريد كان صعبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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