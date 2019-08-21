لاعب تشيلسي يجري الكشف الطبي في روما

وصل اللاعب الإيطالي زاباكوستا الظهير الأيمن لفريق تشيلسي الإنجليزي، إلى إيطاليا مساء أمس، من أجل الكشف الطبي في مدينة روما إستعدادًا لإتمام تعاقده مع ذئاب العاصمة، خلال الإنتقالات الصيفية الجارية. الجارية. ونشر حساب نادي روما، عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر" صورًا للاعب أثناء الكشف الطبي. وسينتقل اللاعب إلى روما على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ، مع وجود بند الشراء النهائي. واحد ، مع وجود بند الشراء النهائي. وانضم زاباكوستا إلى تشيلسي من تورينو عام 2017 مقابل 23 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد 4 مواسم، ليصبح اللاعب الإيطالي هو ثالث مدافع يغادر البلوز هذا الموسم بعد جارى كاهيل وديفيد لويز.

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