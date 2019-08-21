أكد لوثر ماتيوس أسطورة المنتخب الألماني، دعمه للألعاب الرياضية الإلكترونية، مشيرًا إلى أن إعتراف الاتحاد الرياضي الأولمبي الألماني بشكل رسمي سيكون مسألة وقت.
وأضاف ماتيوس خلال تواجده بمعرض الألعاب الإكترونية إلى أن
وتابع:" إذا كان الشباب مغرمًا بشئ، فيجب ألا نقف أمامه"، وكانت قد أظهرت الدراسة تزايد اهتمام الشباب، بكرة القدم الافتراضية.
كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة ألمانيا يدعم الألعاب الرياضية الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.