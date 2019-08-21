أسطورة ألمانيا يدعم الألعاب الرياضية الإلكترونية

أكد لوثر ماتيوس أسطورة المنتخب الألماني، دعمه للألعاب الرياضية الإلكترونية، مشيرًا إلى أن إعتراف الاتحاد الرياضي الأولمبي الألماني بشكل رسمي سيكون مسألة وقت.

وأضاف ماتيوس خلال تواجده بمعرض الألعاب الإكترونية إلى أن أن الأمر يحتاج لبعض من الوقت ليتم الاعتراف بها، على الرغم من أنه يرى أن كرة القدم لا تلعب إلا على ملعب، لكن بعض من الشباب لديهم رأي آخر، حيث يرون

وتابع:" إذا كان الشباب مغرمًا بشئ، فيجب ألا نقف أمامه"، وكانت قد أظهرت الدراسة تزايد اهتمام الشباب، بكرة القدم الافتراضية. أن الأمر يحتاج لبعض من الوقت ليتم الاعتراف بها، على الرغم من أنه يرى أن كرة القدم لا تلعب إلا على ملعب، لكن بعض من الشباب لديهم رأي آخر، حيث يرون الرياضة الافتراضية هى كرة قدم أيضًا، وأن الشباب لديهم حماس كبير لهذا النوع من الرياضة.وتابع:" إذا كان الشباب مغرمًا بشئ، فيجب ألا نقف أمامه"، وكانت قد أظهرت الدراسة تزايد اهتمام الشباب، بكرة القدم الافتراضية.

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