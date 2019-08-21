رسميًا: لاعب التعاون ينضم الى الرائد السعودى

حسم نادى الرائد السعودى صباح اليوم الإربعاء، التعاقد مع السورى جهاد حسين لاعب خط وسط فريق التعاون لانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . نشر نادى الرائد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صور من توقيع عقد احترافى مع اللاعب جهاد حسين قائلا : اهلا بك " جهاد" فى رائد التحدى . ولعب جهاد حسين صاحب ال 35 عامًا فى أكثر من نادى منهم الكرامة ، الكويت ، القادسية ،نجران ، دبى وانتقل الى التعاون عام 2014 وشارك مع الفريق فى 164 مباراة احرز خلالها 16 هدف.

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