ريبيري يصل إيطاليا لإتمام انضمامه إلى نادي فيورنتينا

وصل النجم الفرنسي فرانك ريبيري إلى إيطاليا لإجراء الكشف الطبي وإتمام تعاقده مع الفريق الإيطالي فيورنتينا خلال الفترة المقبلة.

ونشرت شبكة قنوات "سكاي سبورتس" إيطاليا، صورة للنجم

الفرنسي بعد وصولة إلى إيطاليا، لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة، ومن المتوقع أن يحصل اللاعب على راتب قدرة 4 مليون يورو في الموسم الواحد.

وغادر ريبيري بايرن ميونخ بعد 12 موسم ، إستطاع أن يحقق 23 بطولة مختلفة، وتمكن من تسجيل 146 هدفًا وصنع 210 في 556 مباراة لعبها بقميص الفريق الألماني.