وصل النجم الفرنسي فرانك ريبيري إلى إيطاليا لإجراء الكشف الطبي وإتمام تعاقده مع الفريق الإيطالي فيورنتينا خلال الفترة المقبلة.
ونشرت شبكة قنوات "سكاي سبورتس" إيطاليا، صورة للنجمالفرنسي بعد وصولة إلى إيطاليا، لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة، ومن المتوقع أن يحصل اللاعب على راتب قدرة 4 مليون يورو في الموسم الواحد.
وغادر ريبيري بايرن ميونخ بعد 12 موسم ، إستطاع أن يحقق 23 بطولة مختلفة، وتمكن من تسجيل 146 هدفًا وصنع 210 في 556 مباراة لعبها بقميص الفريق الألماني.
كانت هذه تفاصيل خبر ريبيري يصل إيطاليا لإتمام انضمامه إلى نادي فيورنتينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.