اليوم .. السباحة المصرية على موعد مع حصد ذهب دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات السباحة القصيرة بمجمع محمد الخامس بحمام السباحة الأوليمبى بمدينة كازبلانكا المغربية، ضمن فاعليات دورة الألعاب الأفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجاري، ويسعى منتخبنا الوطنى للسباحة لحصد أكبر عدد من الميداليات الذهبية التى تجعل مصر مستمرة فى ريادتها الأفريقية خلال الدورة، واعتلاء جدول الترتيب العام بين الدول المشاركة البالغ عددها 54 دولة.

حيث تشارك السباحة المصرية ببعثة مكونة من 31 فردا، برئاسة على وردة عضو مجلس إدارة إتحاد السباحة، ومعه محمد هارون وياسر على إداريان، والدكتور محمد دسوقى مديرا فنيا، وحسين عامر مدربا عاما، وأحمد ناجد و محمد أبو الدهب مدربان، وأحمد حسين للعلاج

الطبيعى، إضافة إلى 23 سباحا وسباحة بواقع 13 ولد و 10 فتيات.

حرص المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد على السفر مع السباحين والإقامة معهم فى نفس الفندق لبث الروح المعنوية لدى اللاعبين ، ومنحهم مزيدا من الثقة بالنفس ، وتزليل اى عقبات قد تواجه اى فرد بالبث من أجل تحقيق الفوز بمعظم السباقات على قدر المستطاع، وقد أجرى المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الموجود حاليا بمدينة الدار البيضاء مع البعثة الرسمية اتصالا تليفونيا بإدريس لحل اى مشكلة قد تواجه اللاعبين.

كما أجرى حطب اتصالا تليفونيا بعدد من السباحين للاطمئنان على حالتهم الفنية قبل السباقات التى تنطلق اليوم.

تقام اليوم العديد من منافسات السباحة، حيث يخوض كل من أحمد سالم و روان الدماطى ونور الجندى منافسات 200 متر فراشة، وعلى خلف ومحمد سامى وفريدة عثمان وياسمين حسان منافسات 100 متر حرة، ومحمد عيسوى ويوسف القماش وسارة سليمان منافسات 50 متر صدر، كما يخوض عبدالرحمن حجازى و ياسمين الشماع و لجين عبد اللطيف و رولا حسين منافسات 200 متر ظهر، وهانيه مورو منافسات 1500 متر حرة، وأحمد أكرم ومروان القماش منافسات 800 متر حرة، وفى منافسات التتابع 4 فى 100 متر حرة آنسات، يضم الفريق فريدة عثمان وفريدة السمره وأمنية مجدى وياسمين الشماع، وفى منافسات الرجال لنفس السباق ، يضم الفريق السباحين مروان القماش وعلى خلف الله ومحمد سامح وعبدالرحمن سامح .