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ميسي يعود إلى تدريبات برشلونة بعد التعافي من الإصابة

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 عاد الأرجنتيني ليونيل نجم الإسباني إلى التدريبات بعد شفائة من الإصابة التي  كان قد تعرض لها في قدمة اليسرى خلال مران الفريق الكتالوني.

 نشر البرغوث الأرجنتيني صورة له عبر صفحتة

الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يتدرب منفردًا استعدادًا للمبارة القادمة أمام ريال بيتيس في الجولة الثانية من الدورى الإسباني.

 كان قد تلقى حامل اللقب الخسارة في مباراته الأولى أمام أتلتيكو بلباو على أرضية ملعب "سان ماميس" بهدف  من دون رد، لتنتظر جماهير البارسا عودة قائدهم، لقايدة الفريق إلى الإنتصارات، خصوصًا بعد أن تعرض الأوروجواني لويس سواريز للإصابة في مباراة الـ سان ماميس.

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