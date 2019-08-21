نجم آيندهوفن يصل إيطاليا من أجل إتمام انتقاله لنابولي

وصل هيرفينج لوزانو لاعب نجم آيندهوفن الهولندي إلى إيطاليا من أجل إتمام إنتقاله إلى صفوف فريق نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.

أشارت موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية إلى أن لوزانو خضع للكشف الطبي في نابولي، قبل توقيعه مع النادي الإيطالي بشكل رسمي.

وتابع الموقع إلى أن الصفقة كلفت نابولي مبلغ 40 مليون يورو، لتصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي وسيحصل المهاجم المكسيكي على راتب سنوي يقدر بـ4.5 مليون يورو.

وأضاف الموقع إلى أن نابولي سيضع شرط جزائي في عقد اللاعب بقيمة 130 مليون يورو. أن لوزانو خضع للكشف الطبي في نابولي، قبل توقيعه مع النادي الإيطالي بشكل رسمي.وتابع الموقع إلى أن الصفقة كلفت نابولي مبلغ 40 مليون يورو، لتصبح الصفقة الأغلى في تاريخ النادي وسيحصل المهاجم المكسيكي على راتب سنوي يقدر بـ4.5 مليون يورو.وأضاف الموقع إلى أن نابولي سيضع شرط جزائي في عقد اللاعب بقيمة 130 مليون يورو.

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