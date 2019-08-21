رياضة | إيركسن يفاجئ ريال مدريد

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استقر الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب خط وسط توتنهام الإنجليزي على ثلاث وجهات فقط في حال مغادرة النادي اللندني قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان نادي ريال مدريد مهتمًا بالتعاقد مع كريستيان إريكسن بسبب تعثر المفاوضات مع مانشستر يونايتد لضم بول بوجبا ، وعلى الرغم من عدم تقديم عرض رسمي للسبيرز ، إلا أن الريال سيكون جزءًا من الخيارات التي يفضلها لاعب توتنهام.

وأكدت شبكة ‘‘ESPN‘‘ الإنجليزية أن كريستيان إريكسن عازمًا على مغادرة توتنهام ، حيث يرغب النجم الدنماركي في الانضمام إلى فريق أوروبي كبير.

وكشفت مصادر قريبة من اللاعب أن طموحات الدنماركي رقم 23 في توتنهام حزم حقائبه هذا الصيف من لندن للانتقال إلى ثلاثة أندية فقط من خارج إنجلترا وهم ، ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس.