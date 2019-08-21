رياضة | اليوم .. السباحة المصرية على موعد مع حصد ذهب دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. السباحة المصرية على موعد مع حصد ذهب دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق صباح اليوم الأربعاء منافسات السباحة القصيرة بمجمع محمد الخامس بحمام السباحة الأوليمبى بمدينة كازبلانكا المغربية ، ضمن فاعليات دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجاري ، ويسعى منتخبنا الوطنى للسباحة لحصد أكبر عدد من الميداليات الذهبية التى تجعل مصر مستمرة فى ريادتها الإفريقية خلال الدورة ، وإعتلاء جدول الترتيب العام بين الدول المشاركة البالغ عددها 54 دولة ، حيث تشارك السباحة المصرية ببعثة مكونة من 31 فردا ، برئاسة على وردة عضو مجلس إدارة إتحاد السباحة ، ومعه محمد هارون وياسر على إداريان ، والدكتور محمد دسوقى مديرا فنيا ، وحسين عامر مدربا عاما ، وأحمد ناجد و محمد أبو الدهب مدربان ، وأحمد حسين للعلاج الطبيعى ، بالإضافة إلى 23 سباحا وسباحة بواقع 13 ولد و 10 فتيات .

حرص المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الإتحاد على السفر مع السباحين والإقامة معهم فى نفس الفندق لبث الروح المعنوية لدى اللاعبين ، ومنحهم مزيدا من الثقة بالنفس ، وتزليل اى عقبات قد تواجه اى فرد بالبث من أجل تحقيق الفوز بمعظم السباقات على قدر المستطاع ، وقد أجرى المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المتواجد حاليا بمدينة الدار البيضاء مع البعثة الرسمية إتصالا تليفونيا بإدريس لحل اى مشكلة قد تواجه اللاعبين ، كما أجرى حطب اتصالا تليفونيا بعدد من السباحين للاطمئنان على حالتهم الفنية قبل السباقات التى تنطلق اليوم .