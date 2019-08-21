رياضة | صفقة تبادلية تهدي برشلونة مهاجم من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية تهدي برشلونة مهاجم من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب ناديي برشلونة الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، من اتمام صفقة تبادلية مدوية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه يبدو أنه في الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في برشلونة بين برشلونة ويوفنتوس ، وضعت عدة أسماء على الطاولة، بالنسبة للمحادثات المعروفة حول راكيتيتش أو لويس سواريز التي كشفت عنها وسائل الإعلام الإيطالية ،بالإضافة إلى ديمبيلي ، إلا أن هناك صفقة تبادلية منتظرة، لم يتم الكشف عنها بعد بين كلا الفريقين .

حيث أنه سيكون التبادل بين خوان ميراندا وماريو نجم برشلونة الشاب، و الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم البيانكونيري، كان نادي تورينو مهتمًا من قبل بالظهير الأيسر في برشلونة ، في حين أن المهاجم سيكون تعزيزًا جيدًا لهجوم برشلونة ولديه خبرة في الدوري الإسباني، بعدما شارك به من خلال قميص أتليتكو مدريد .

وأنهت الصحيفة المقربة من برشلونة، أنه لم يتقدم أي من الفريقين بطلب رسمي حتى الأن ، حول اتمام الصفقة، إلا أنه قد تنتهي خلال الساعات القادمة .

