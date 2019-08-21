رياضة | برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل لقاء بيتيس

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عاد النجم البرتغالي، نيلسون سيميدو، لاعب فريق برشلونة، للمشاركة في تدريباته فريقه الجماعية، صباح اليوم الأربعاء، بعدما تعافى من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا .

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه انضم نيلسون سيميدو إلى زملائه في فريق برشلونة لجلسته التدريبية الصباحية بعد أن عمل بمفرده يوم الثلاثاء ، لكن ليونيل ميسي لا يزال لم يلتحق بالمران الجماعي، حيث يقوم الأرجنتيني بإجراء تمارين منفردة وقد واصل تعافيه .

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أنه قد انضم إيناكي بينا لاعب الفريق الرديف ببرشلونة ، وكارليس بيريز وأبيل رويز إلى تدريبات الفريق الأول، حاليًا لدى إرنستو فالفيردي قائمة مصابين تضم ميسي و نيتو ، ولويس سواريز و عثمان ديمبيلي، قبل مواجهة ريال بيتيتس يوم الأحد في كامب نو .