رياضة | عرض مفاجئ لنجم ريال مدريد الجديد

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حدد مسؤلو نادي ميلان الإيطالي، التعاقد مع النجم الصربي، لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد، حال فشل التعاقد مع الأرجنتيني، أنخيل كوريا، مهاجم فريق أتليتكو مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وأوضحت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، أن لوكا يوفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، على رادار الفريق، كبديل حال فشل التعاقد مع الأرجنتيني، أنخيل كوريا، نجم أتليتكو مدريد، فيما سيكون بيع البرتغالي ديفيد سيلفا، هو الحل لانهاء ضم إحدي المهاجمين .

وتابعت الصحيفة الإيطالية، أنه لا يزال هناك أسبوعان على انتهاء الميركاتو، مايعني أن ميلان لازال لديه الوقت، للتخلض من المهاجم البرتغالي، والتعاقد مع أحد الثنائي من العاصمة الإسبانية مدريد .

وأنهت، أن الصربي لوكا يوفيتش، قد يرحل عن صفوف ريال مدريد، بعدما أنتشرت الكثير م التقارير الصحفية التي تشير إلى عدم اقتناع مدربه الفرنسي، بقدراته، وهو ما قد يستله ميلان ويقدم عرضًا للحصول على اللاعب، على سبيل الإعارة ، من ناحية أخرى لا يزال الاسم الأول في قائمة أمنيات الروسونيري هو الأرجنتيني كوريا ، فيما سيلجأ ميلان لبيع البرتغالي ديفيد سيلفا، لجني الأموال التي تتيح له التعاقد مع أحد المهاجمين .