رياضة | برشلونة يعاقب نجم الفريق.. وأزمة كبرى في الهجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعاقب نجم الفريق.. وأزمة كبرى في الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع نادي برشلونة الإسباني عقوبة قاسية على عثمان ديمبلي مهاجم الفريق بسبب حالة الاستهتار والرعونة للاعب في الفترة الماضية.

وأعلن برشلونة مساء الإثنين الماضي، إصابة ديمبلي في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، وغيابه لمدة 5 أسابيع

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وكان ديمبلي قد شعر بآلام في العضلات عقب الخسارة ضد أتلتيك بيلباو في افتتاح الليجا، لكنه تجاهل الخضوع لفحوصات طبية في اليوم التالي، وفضل السفر إلى فرنسا لرؤية عائلته، مما أثار غضب إدارة النادي.





وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة قررت فرض غرامة مالية ضخمة على ديمبلي، بسبب هذا التصرف غير المسؤول.