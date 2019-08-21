رياضة | حسام حسن ينتقل إلى اتحاد بن قردان التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام حسن ينتقل إلى اتحاد بن قردان التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حسام حسن لاعب نادي سيراميكا كليوباترا السابق الانتقال إلى اتحاد بن قردان التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح حسام حسن أنه قضى 6 شهور فقط مع سيراميكا كليوباترا باتفاق مع هيثم شعبان المدير الفني للفريق ومعتز البطاوي المشرف على الكرة على رحيله حال وصول عرض خارجي له لذلك يشكرهما على التزامها بوعودهما.

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وأضاف حسام حسن أنه يتمنى لسيراميكا كليوباترا الصعود لدوري الأضواء والشهرة كما يأمل في النجاح خلال تجربة الدوري التونسي.