رياضة | إصابة لاعب الشرقية بقطع في الرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة لاعب الشرقية بقطع في الرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض كريم أيالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال إحدى تدريبات الفريق بمعسكره المغلق بالإسماعيلية.

وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب أمس تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، ليتأكد غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن ٦ أشهر.

ومن المنتظر أن يجري اللاعب العملية الجراحية خلال الأيام القليلة المقبلة تحت إشراف الدكتور أحمد رزق بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة..