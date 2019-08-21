رياضة | أحمد خالد يحصد فضية التجديف في دورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد خالد يحصد فضية التجديف في دورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج أحمد خالد لاعب مصر في التجديف بالميدالية الفضية والمركز الثاني للرجال، في سباق ١٠٠٠ متر فردي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

يقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبدالحليم بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز ويرأس بعثة مصر للتجديف د. محمد ثابت عبدالله.

وأقيمت منافسات التجديف بالدورة الإفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المستضيفة للدورة الإفريقية.

وتحتل مصر صدارة دورة الألعاب الإفريقية منذ اليوم الأول بعدد كبير من الميداليات الذهبية، حيث وصل عدد الميداليات إلى ١٤ ميدالية، ٥ ذهبيات و٤ فضيات و٥ برونزيات.