رياضة | مريم عبد اللطيف تحصد برونزية التجديف في دورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مريم عبد اللطيف تحصد برونزية التجديف في دورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجت مريم عبد اللطيف لاعبة مصر في التجديف بالميدالية البرونزية والمركز الثالث للسيدات في سباق ١٠٠٠ متر فردي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

يقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبدالحليم بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز ويرأس بعثة مصر للتجديف د. محمد ثابت عبدالله

وأقيمت منافسات التجديف بالدورة الإفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المستضيفة للدورة الإفريقية.

وتحتل مصر صدارة دورة الألعاب الإفريقية منذ اليوم الأول بعدد كبير من الميداليات الذهبية، حيث وصل عدد الميداليات إلى ١٣ ميدالية، ٥ ذهبيات و3 فضيات و٥ برونزيات.