رياضة | الأهلي يتخلص من "أزارو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخلص من "أزارو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة التخطيط والتعاقدات بالنادي الأهلي على ضرورة التخلص من المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق خلال الفترة الحالية.

وبدأ الأهلي في الاستماع للعروض المقدمة للمغربي أزارو لبيعه هذا الصيف، حيث يسود اتجاه قوي لعدم الاعتماد عليه بسبب إهداره المستمر للفرص بالمباريات.

وطرحت لجنة الأهلي مشاركة الثنائي صلاح محسن ومروان محسن، بدلاً من أزارو في محاولة لإنهاش الخط الهجومي للفريق.

ويسعي الأهلي للتعاقد مع مهاجم جديد من أجل التغلب على هذه الأزمة الكبيرة التى تواجه الفريق، وتهدد مسيرته بالنسخة الحالية من دورى أبطال أفريقيا.