رياضة | دارين حجازي تتوج بفضية التجديف في دورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دارين حجازي تتوج بفضية التجديف في دورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجت دارين حجازي لاعبة مصر في التجديف بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق ١٠٠٠ متر فردي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

يقود منتخب الرجال المدير الفني محمود عبدالحليم بينما يقود منتخب السيدات المدير الفني سامح عبدالعزيز ويرأس بعثة مصر للتجديف د. محمد ثابت عبدالله

وأقيمت منافسات التجديف بالدورة الإفريقية في بحيرة السد بمدينة سلا المغربية القريبة من الرباط المستضيفة للدورة الإفريقية.

وتحتل مصر صدارة دورة الألعاب الإفريقية منذ اليوم الأول بعدد خمس ذهبيات وفضيتان وأربعة برونزيات.