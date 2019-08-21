رياضة | برشلونة يستعد لاستقبال نيمار

يستعد نادي برشلونة، لعودة النجم البرازيلي، نيمار جونيور داسيلفا، مرة أخرى لصفوفه، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وأوضحت صحيفة le10sport الفرنسية، أنه في حين أن نادي برشلونة لا يزال لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان على عودة نيمار ، إلا أنه قد أعدت البلوجرانا بالفعل كل شئ من أجل وصول النجم البرازيلي .

وبالرغم من أنه لم يعد يتبقي من الميركاتو سوى 12 يومًا م، إلا أنه يبقى كل شيء ممكنًا حدوثه لمستقبل نيمار، حيث لا يزال نادي برشلونة يحاول إقناع باريس سان جيرمان بمنحه نجمه البرازيلي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء، لكن دخول يوفنتوس في الصفقة أصبح يعقدها أكثر فأكثر ، حيث وضع النادي الإيطالي نفسه في صراع الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة ، لضم نيمار، كما أن نيمار مهتم بمشروع تورينو ولا يرفضه على الإطلاق، لذلك أصبح العملاقة الثلاثة يطمحان للاعتماد على اللاعب خلال الموسم الكروي الجديد .

وتابعت الصحيفة الفرنسية، أن نادي برشلونة مستعد لإضفاء الطابع الرسمي على عودة نيمار، وفقًا للإعلام الكتالوني ، أعد النادي بالفعل الحملة الإعلامية للإعلان عن وصول اللاعب إذا تم التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان.