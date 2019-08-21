رياضة | مدرب إسبانيا: صوت لميسي في جائزة الأفضل بالعالم

شدد روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني عن أهمية سيرجيو راموس في تشكيلة المنتخب الوطني ، وكشف بدوره عن صوته لجائزة الأفضل في العالم لعام 2019 من قبل الفيفا.

وقال روبرت مورينو في تصريحاته لبرنامج الـ‘‘ترانزستور‘‘ الذي يبث عبر إذاعة ‘‘أوندا ثيرو‘‘ الإسبانية: ‘‘سيرجيو راموس هو مثال رائع في الحياة اليومية ، ولاعب لا يمكن المساس به ، حقًا هو ضروري الآن للمنتخب الإسباني‘‘.

وعن عملية التصويت لجائزة الأفضل في العالم ، قال مدرب اللاروخا الجديد: ‘‘صوتي ذهب لميسي لأنه أفضل لاعب في التاريخ و سيبقى كذلك حتى يريد هو ، ثم جاء بعده إدين هازارد ، ثم فرينكي دي يونج‘‘.