رياضة | مدرب إسبانيا: صوت لميسي في جائزة الأفضل بالعالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إسبانيا: صوت لميسي في جائزة الأفضل بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شدد روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني عن أهمية سيرجيو راموس في تشكيلة المنتخب الوطني ، وكشف بدوره عن صوته لجائزة الأفضل في العالم لعام 2019 من قبل الفيفا.
وقال روبرت مورينو في تصريحاته لبرنامج الـ‘‘ترانزستور‘‘ الذي يبث عبر إذاعة ‘‘أوندا ثيرو‘‘ الإسبانية: ‘‘سيرجيو راموس هو مثال رائع في الحياة اليومية ، ولاعب لا يمكن المساس به ، حقًا هو ضروري الآن للمنتخب الإسباني‘‘.
وعن عملية التصويت لجائزة الأفضل في العالم ، قال مدرب اللاروخا الجديد: ‘‘صوتي ذهب لميسي لأنه أفضل لاعب في التاريخ و سيبقى كذلك حتى يريد هو ، ثم جاء بعده إدين هازارد ، ثم فرينكي دي يونج‘‘.
ثم تابع روبرت مورينو حديثه قائلًا: ‘‘أنا من برشلونة ، وعضو في النادي ، لا أمانع في قول ذلك ، يجب ألا نخفي أي شيء ، فأنا من برشلونة ، ولويس أراجونيس كان يشجع أتلتيكو مدريد وفيسنتي ديل بوسكي مع ريال مدريد.
ويواجه روبرت مورينو التحدي الأكبر المتمثل في أن يكون مدرب المنتخب الإسباني للمستقبل بعد رحيل لويس إنريكي الذي أُجبر على ترك منصبه بسبب مشكلة عائلية خطيرة.