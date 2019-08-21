بلاغ عاجل للنائب العام المصري بعد تصريحات محمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم أحمد المحامين المصريين ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري للتحقيق، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب وفريق ليفربول الإنجليزي لشبكة “CNN”.

البلاغ جاء فيه أن صلاح كشف في مقابلة مع شبكة “CNN”، بصراحة وشفافية أسباب خروج مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، حيث أوضح أن معسكر “الفراعنة” أثناء هذه البطولة اتسم بالعشوائية الكبيرة نظرا لتكدس الجماهير الكبير داخل فندق إقامة اللاعبين أثناء البطولة القارية والذي أثر على تركيز اللاعبين.

البلاغ أضاف أن صلاح قال إنه في أحد الأيام التي حصل فيها الفريق على راحة من التدريبات ظل متواجدا في غرفته حتى التاسعة والنصف مساء، ولم يستطع النزول من غرفته بسبب تواجد العديد من الجماهير المصرية بالفندق، والتي وصلت أعدادها لقرابة الـ200 فرد من أجل التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.

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صلاح كشف أن اللاعبين لم يكونوا سعداء بما كان يحدث في هذا المعسكر والمعسكرات السابقة لمنتخب مصر، وإنه عندما كان يتحدث مع مسئولي اتحاد الكرة السابق عن سلبيات المعسكرات، كان يتحدث باسم جميع اللاعبين وليس باسمه الشخصي فقط، وكان يقصد تحقيق شيء للمنتخب من أجل تقديم المزيد للفريق وأنه كان يسعى لتوفير كل المقومات التي تمنح الفرصة أمام اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم وليس لاستعراض العضلات حسبما كانوا يتحدثون.

بلاغ المحامي أوضح أنه من جماع ما صرح به اللاعب صلاح، يتضح وبجلاء أن هناك أخطاء جسيمة وإهمالا صارخا من جانب المبلغ ضدهم أدت إلى الخسائر الفادحة سواء المادية أو المعنوية، وأكثرها ضررا ما لحق بسمعة الرياضة المصرية في الأوساط الدولية مما يحق معه للمبلغ التمسك بطلب سماع أقوال صلاح لكشف الأخطاء والإهمال من جانب المبلغ ضدهم لتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

صلاح كان قد تحدث في حوار حصري أجرته معه شبكة CNN، عن الكواليس التي دارت في بعثة منتخب “الفراعنة” خلال بطولة أمم أفريقيا 2019، وعدم تعاون اتحاد الكرة المصري في توفير سبل الراحة له ولبقية اللاعبين خلال البطولة.

جدير بالذكر أن شوبير وباقي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيسه قدموا استقالتهم بعد خروج منتخب “الفراعنة” من دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي استضافتها مصر.