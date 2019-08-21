بعد ساعات من تعيينه.. فضيحة جنسية تطارد مدرب الزمالك الجديد ميتشو.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم تمر ساعات من الإعلان الرسمي عن تعيينه مدير فنيا لنادي الزمالك المصري، إلا وواجه الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ “ميتشو” تهمة أخلاقية غريبة من نوعها كان رده عليها سريعا وحاسما.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد نقلت مواقع عدة عن صحيفة “صنداي وورلد” في جنوب أفريقيا، أن المدرب الذي رحل عن فريق أورلاندو بايرتس قبل أيام متهم بفضيحة جنسية تتعلق بعاملة تنظيف في فندق.

الصحيفة ذكرت أن المرأة التي تبلغ من العمر 51 عاما، ذكرت أن ميتشو طلب منها ممارسة الجنس معه، وإنها قدمت بلاغا رسميا بالواقعة تمهيدا للتحقيق معه.

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المدرب الصربي، الذي غادر جنوب أفريقيا بالفعل، تمهيدا لتولي تدريب الزمالك، نفى القصة بأكملها، رافضا مزاعم الصحيفة التي قالت إن استقالته من تدريب أورلاندو بايرتس جاءت بسبب تلك الفضيحة.

موقع “سبورت 24” نقل عن ميتشو قوله: إنه أمر مخجل.. سوف يتعامل المحامون مع هذا الأمر، لقد كنت الشخص الأكثر احترامًا، جندي وخادم للعبة، أنا لا أستحق هذا، هذه اتهامات غير عادلة وبلا أساس.

وأضاف: أشعر بالألم بسبب والدتي المريضة، أنا سعيد الحظ لأنني خارج هذا البلد (جنوب أفريقيا)، هذا ترتيب لا يصدق لمطاردتي، لا أعرف أصلا من هذه المرأة.

يشار إلى أن ميتشو، 49 عاما، قاد أندية ومنتخبات عدة وهو يعمل مع أورلاندو بايرتس منذ عام 2017 قبل الإعلان قبل أيام عن انتقاله إلى الزمالك الذي احتل المركز الثاني في الدوري المصري الموسم الماضي.