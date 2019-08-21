في قضية الاغتصاب.. كريستيانو رونالدو يعترف بشراء صمت عارضة أزياء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت صحيفة “آس” الرياضية الإسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، أقر بدفعه مبلغ 375 ألف جنيه إسترليني إلى عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورغا، التي اتهمته باغتصابها.

العارضة كاثرين مايورغا، كانت قد كشفت أن نجم فريق يوفنتوس الإيطالي حاليا وريال مدريد الإسباني سابقا، قد اغتصبها في أحد الفنادق بمدينة لاس فيجاس الأمريكية في العام 2009.

في ذلك الوقت كانت كاثرين تعمل عارضة أزياء وتتردد كثيرا على الملاهي الليلية في لاس فيجاس، حيث التقت هناك على حد قولها برونالدو وتعرفت إليه.

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في عام 2018 قالت عارضة الأزياء إن رونالدو اعتدى عليها، لتفتح السلطات في لاس فيجاس تحقيقا في هذا الأمر، لكنها لم توجه أية اتهامات إلى رونالدو بسبب نقص الأدلة، قبل أن تسقط التهمة في يوليو المنصرم.

كاثرين أقامت دعوى مدنية ضد اللاعب وسرعان ما قدم رونالدو وثائق جديدة إلى هيئة المحكمة يطالب فيها الأخيرة بإسقاط القضية لأنه يرتبط باتفاق تسوية ملزم، وأقر البرتغالي الدولي، في الوثائق الجديدة، بأنه منح مبلغا ضخما من المال إلى عارضة الأزياء الأمريكية.

ووفقا للوثائق التي جرى تسربيها، دفع رونالدو 375 ألف دولار إلى مايورغا في عام 2010.

وذكرت الوثائق التي سلمها رونالدو إلى هيئة المحكمة أنه دفع للمدعي مبلغا من المال بقيمة 375 ألف دولار، وكلا الطرفين وافق على الالتزام بالسرية الصريحة والالتزام بعدم الإهمال.

وبرغم دفعه هذا المبلغ لمايورغا ينفي رونالدو مزاعم اغتصابه لها، مؤكدا أنه بريء مما نُسب إليه، مؤكدا أنه دفع لها هذا المبلغ لضمان عدم تشهيرها به، وعدم تحدثها إلى وسائل الإعلام عن تلك الواقعة.