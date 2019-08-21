نيمار يلاعب برشلونة وريال مدريد بورقة يوفنتوس

الأربعاء 21 أغسطس 2019

أشار تقرير صحفي فرنسي إلى أن محيط مهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، أطلق خلال الآونة الأخيرة شائعات، بشأن إمكانية انضمام اللاعب ليوفنتوس الإيطالي، كوسيلة ضغط في المفاوضات مع أندية أخرى مثل برشلونة وريال مدريد.



وذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنه بينما أكد محيط نيمار، أمس، وجود مباحثات مع إدارة اليوفي، وهي شائعة أُطلقت من البرازيل، أشار النادي الإيطالي إلى أن الاهتمام يأتي من جانب اللاعب نفسه.

وهو ما اعتبرته الصحيفة مناورة من جانب ممثلي نجم السيليساو، للضغط على أندية أخرى.

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وأقرت (ليكيب) بأن هناك مباحثات قد تمت بالفعل، بين المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، ونظيره في البيانكونيري، فابيو باراتيتشي، بهدف التعاقد مع مهاجم اليوفي باولو ديبالا.

واضافت الصحيفة أن الحوار تضمن ذكر قضية نيمار، إلا أن موقف الطرفين في هذا الصدد بعيد تماما، نظرا لأن يوفنتوس سيضطر لبيع عدد من لاعبيه، من أجل تدبير السعر المطلوب نظير المهاجم البرازيلي.

ولا تزال الأولوية بالنسبة لنيمار هي العودة لقلعة كامب نو، رغم أن وكيل أعماله بيني زاهافي يواصل العمل على إبرام صفقة محتملة لانتقاله إلى ريال مدريد.

وخلال الأسابيع الأخيرة لم تنقطع المفاوضات مع المسؤولين بالنادي الملكي، وفقا لما أكدته (ليكيب).